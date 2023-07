POL-SU: Zwei Diebe nach Flucht gestellt

Much (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag (18.07), 19:30 Uhr, und Mittwoch (19.07.), 07:40 Uhr, wurde in zwei Tierarztpraxen im Bereich der Hauptstraße und der Kirchstraße in Much eingebrochen. In beiden Fällen wurde im hinteren Bereich der Räumlichkeiten ein Fenster aufgehebelt. Über dieses Fenster gelangten die Täter mutmaßlich in die Praxen. Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die ...

