Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ehepaar um knapp 4.000 Euro betrogen

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (20.Juli) gelang es Unbekannten Geld mittels einer SMS-Betrugsmasche zu erbeuten. Ein 60-Jähriger aus Siegburg-Kaldauen erschien bei der Polizei und gab an, dass seine Ehefrau gegen 10:10 Uhr mit einer SMS kontaktiert wurde. Sie wurde aufgefordert, Geld zu überweisen. Die Ehefrau ging davon aus, dass es sich bei der Geldempfängerin um die gemeinsame Tochter handelt und sie das Geld dringend benötige. Daraufhin überwies der 60-Jährige knapp 2000 Euro auf das angegebene Bankkonto. Kurz danach wurde der Siegburger wieder kontaktiert, mit der Bitte, denselben Geldbetrag erneut zu überweisen, was er auch tat. Als das Ehepaar zum dritten Mal aufgefordert wurde, Geld zu transferieren, wurde der Geschädigte stutzig und fragte seine Frau, ob sie denn mal telefonisch Rücksprache mit der gemeinsamen Tochter gehalten habe. Da dies nicht der Fall war, kontaktierten sie ihre Hausbank, um die Überweisungen zu stornieren. Sie mussten jedoch feststellen, dass das Geld schon an die unbekannten Täter versendet worden war.

Hinweise der Polizei:

Rufen Sie Ihre Angehörigen einfach unter der unbekannten Nummer an! Wenn sich die richtige Person meldet, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann ist Vorsicht geboten. Falls Sie nur per Nachricht kommunizieren können, fragen Sie doch etwas Persönliches. Oder kontaktieren Sie die Person mit der Ihnen bekannten Rufnummer. Werden Sie immer misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden! Speichern Sie unbekannte Rufnummern nicht ohne Prüfung als Kontakt ab. (TD)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell