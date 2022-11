Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Rottweiler Straße (K5562)

Dieingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Rottweiler Straße (K5562) zu einem Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro gekommen. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem VW Golf von der parallel zur Rottweiler Straße (K5562) verlaufenden Rottweiler Straße auf die K5562 und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten Ford Mondeo eines 61-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Sowohl am VW als auch am Ford entstand Sachschaden in Höhe von je 5.000 Euro. Um den stark demolierten und nicht mehr fahrbereiten Golf kümmerte sich ein Abschleppdienst.

