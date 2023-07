POL-SU: Beifahrer ohne Helm - Fahrer ohne Führerschein

Lohmar (ots) - In Lohmar wurde am Dienstag (18. Juli) eine Frau an ihrem Arbeitsplatz bestohlen. Die 46-Jährige saß gegen 11:10 Uhr in ihrem Büro in der Bachstraße, als ein Mann mit einer Maske hereinkam. Er gab auf Englisch zu verstehen, dass er die Fenster putzen wolle und bewegte sich dann rückwärts in einen hinteren Büroraum. Dann rannte er mit einem Mal aus dem Gebäude. Die Frau schaute direkt im hinteren Büro nach und bemerkte, dass ihr Handy und ihre ...

mehr