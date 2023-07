Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau im Büro bestohlen

Lohmar (ots)

In Lohmar wurde am Dienstag (18. Juli) eine Frau an ihrem Arbeitsplatz bestohlen. Die 46-Jährige saß gegen 11:10 Uhr in ihrem Büro in der Bachstraße, als ein Mann mit einer Maske hereinkam. Er gab auf Englisch zu verstehen, dass er die Fenster putzen wolle und bewegte sich dann rückwärts in einen hinteren Büroraum. Dann rannte er mit einem Mal aus dem Gebäude. Die Frau schaute direkt im hinteren Büro nach und bemerkte, dass ihr Handy und ihre Geldbörse fehlten. Die Bestohlene versuchte noch, dem Tatverdächtigen zu folgen, konnte jedoch nur noch sehen, wie dieser in einen Pkw einstieg, der daraufhin in Richtung Alte Lohmarer Straße davon fuhr. Am Steuer saß eine weitere Person. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen VW Passat mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Geschädigte sowie zwei Zeuginnen beschreiben den angeblichen Fensterputzer wie folgt: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 m groß, schlank, trug einen gekürzten Vollbart, ein grünes Oberteil und eine hellblaue medizinische Maske. Der Beuteschaden liegt bei etwa 900 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

