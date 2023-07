Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 25-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (17. Juli) wurde ein 25-jähriger Mann aus Sankt Augustin verletzt. Gegen 20:00 Uhr befuhr er mit seinem Citroen die Einsteinstraße in Richtung Marie-Curie-Straße in Sankt Augustin. Gleichzeitig beabsichtigte ein 22-jähriger Siegburger mit seinem VW von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die Einsteinstraße in Richtung Siegburger Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach eigenen Angaben habe der 22-Jährige den Citroen-Fahrer nicht gesehen. Der 25-Jährige wurde durch die Kollision verletzt. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

