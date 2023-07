Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche bewerfen Obdachlosen mit Steinen

Troisdorf (ots)

Am Montag (17. Juli) wurde die Polizei in Troisdorf zu einem Einsatz in der Fußgängerzone gerufen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte dort gegen 19:50 Uhr einen 39-Jährigen aus der Obdachlosenszene mit Steinen beworfen. Das geistig behinderte Opfer hatte dabei hinter einer Holzkiste im Durchgang zwischen Wilhelm-Hamacher-Platz und Kölner Straße Schutz gesucht. Als ein gehbehinderter Bekannter dem Mann zur Hilfe kommen wollte, wurde er selbst von mindestens einem der Angreifer ins Gesicht geschlagen und getreten. Der 55-jährige Rollstuhlfahrer erlitt dabei eine Platzwunde an der Nase. Die Gruppe von acht bis elf Jugendlichen floh vor Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht angetroffen werden. Von den Tatverdächtigen sollen drei weiblich gewesen sein. Einer der männlichen Angreifer soll mit einem Basecap, hellblauem Pullover, Bluejeans und weißen Sneakers bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell