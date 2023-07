Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 17-Jähriger von Unbekannten zusammengeschlagen

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (18. Juli) wurde ein 17-Jähriger in Niederkassel zusammengeschlagen. Der Jugendliche war aus Bergisch Gladbach nach Niederkassel gekommen, um dort eine Freundin zu besuchen. Auf dem Rückweg ging der junge Mann gegen 15:30 Uhr den Kronenweg im Ortsteil Ranzel entlang. Zwischen dem Nordfriedhof und der Porzer Straße bemerkte der 17-Jährige zwei etwa Gleichaltrige hinter sich. Kurz darauf habe er von hinten mehrere Schläge auf den Kopf bekommen. Dem Opfer sei daraufhin kurzzeitig schwarz vor Augen geworden und er habe weitere Schläge gegen den Kopf sowie in das Gesicht und den Bauch bekommen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss in Richtung Friedhof. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und konnte erst dort durch die Polizei zum Sachverhalt befragt werden. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste war 16 bis 18 Jahre alt und 1,85m groß, hatte glatte, kurze Haare, dunkle Augen und einen Oberlippenbart, war von schmaler Statur und mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke "Nike" und einem Base-Cap von "Gucci" bekleidet. Der zweite Tatverdächtige trug ein weißes T-Shirt und ebenfalls eine Kappe von "Gucci". Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

