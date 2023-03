Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

Am Montag, 06.03.2023, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Raiffeisenstraße in Richtung Siegstraße. An der Einmündung Raiffeisenstraße/Siegstraße bog das Fahrzeug nach links in die Siegstraße ein. Hierbei kollidierte es mit einem vorfahrtsberechtigten, auf der Siegstraße fahrenden, Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw (Limousine) mit dem Teilkennzeichen AK-C.... handeln. Der am geschädigten Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell