Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße, Nordstraße

Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Billerbeck befuhr am 04.01.2023, gegen 16.10 Uhr, die Nordstraße in Richtung Industriestraße in Billerbeck. Im Einmündungsbereich hielt er an. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Industriestraße in Richtung Kreisverkehr. Im Einmündungsbereich traf er auf den dort wartenden Autofahrer. Der unbekannte bremste ab, geriet jedoch aus dem Gleichgewicht und fiel seitlich in das Auto des Billerbeckers. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte er seine Fahrt in Richtung Nordstraße fort. Dort stellte er das Fahrrad in einer Hauseinfahrt ab und flüchtete weiter zu Fuß.

Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - ca. 40-50 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell