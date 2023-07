Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Sonnenstudio

Siegburg (ots)

Am Mittwochmittag (19. Juli) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs Zum Hohen Ufer / Wilhelmstraße in Siegburg, bei dem ein 39-jähriger Siegburger und eine 27-jährige Lohmarerin verletzt wurden.

Gegen 12:00 Uhr befuhr der 39-Jährige mit seinem VW die Straße Zum Hohen Ufer aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Wilhelmstraße. Nach Zeugenangaben kam der 39-Jährige dabei aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, fuhr entgegensetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr Zum Hohen Ufer / Wilhelmstraße ein und kam von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er zunächst über einen Findling und kollidierte anschließend mit der Glasfront eines Sonnenstudios, wo er zum Stillstand kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der 39-Jährige verletzt. Die 27-Jährige, die kurz vor dem Verkehrsunfall das Sonnenstudio verlassen wollte, wurde ebenfalls verletzt.

Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam der Siegburger in ein umliegendes Krankenhaus, während die Lohmarerin vor Ort entlassen werden konnte. Hinweise auf einen Alkohol- bzw. Drogenkonsum ergaben sich bei dem Fahrzeugführer nicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Durch einen Statiker wurde festgestellt, dass keine tragenden Gebäudeteile beschädigt wurden.

Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Straßen rund um den Kreisverkehr mussten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen den 39-Jährigen eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell