Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Verkehrskontrolle - Betäubungsmittel sichergestellt

Siegburg (ots)

Beamte der Polizeiwache Siegburg hielten am Mittwoch (19. Juli) gegen 17:30 Uhr einen 38-jährigen BMW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Wahnbachtalstraße in Siegburg an. Grund hierfür war ein Geschwindigkeitsverstoß. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Als sie den Siegburger auf ihren Verdacht ansprachen, händigte er den Polizisten einen Papierbeutel aus, indem sich seinen Angaben nach etwa 100 Gramm Marihuana befanden. Der Beutel wurde sichergestellt. Woher er die mutmaßlichen Drogen hat, wollte der 38-Jährige nicht sagen. Da der Siegburger Anzeichen für einen Drogenkonsum zeigte, führten die Beamten mit ihm einen Drogenvortest durch, der ihren Eindruck bestätigte. Dem BMW-Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Während der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich weitere Anzeichen dafür, dass sich in der Wohnung des Siegburgers weitere Drogen befinden. Als die Beamten die Wohnung des 38-Jährigen betraten, konnten sie den Geruch von Cannabis wahrnehmen. Sie fanden rund 30 kleine Aufbewahrungsboxen, in denen sich vermutlich weitere Drogen befanden. Rund ein Kilogramm an mutmaßlichen Betäubungsmitteln wurde sichergestellt. Aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurde das Fahrzeug des 38-Jährigen zur Beweissicherung sichergestellt. Der Siegburger wurde vorläufig festgenommen.

Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Fahrens unter Drogeneinfluss wurde gegen den 38-Jährigen eingeleitet. (Re)

