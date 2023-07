Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume

Much (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (18.07), 19:30 Uhr, und Mittwoch (19.07.), 07:40 Uhr, wurde in zwei Tierarztpraxen im Bereich der Hauptstraße und der Kirchstraße in Much eingebrochen. In beiden Fällen wurde im hinteren Bereich der Räumlichkeiten ein Fenster aufgehebelt. Über dieses Fenster gelangten die Täter mutmaßlich in die Praxen. Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Medikamente, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie einen kompletten Wandtresor. Aufgrund der Schwere des Tresors wurde dieser mutmaßlich mit einem Fluchtfahrzeug von der Tatörtlichkeit entfernt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich vier weitere Tatorte, die sich ebenfalls an der Haupt- und Kirchstraße befinden. Dabei handelt es sich um Büro und Geschäftsräume, an denen ebenfalls ein Fenster aufgehebelt und Bargeld entwendet wurde. Wem im Bereich der Hauptstraße sowie der Kirchstraße in dieser Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, der meldet sich bei der Polizei unter 02241 541-3421. (TD)

