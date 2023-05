Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bestohlener hält Täterin nach Taschendiebstahl zurück: Bundespolizei schreitet ein

Bonn (ots)

Gestern Mittag (08.05) bemerkte ein 59-Jähriger beim Einstieg in den Zug am Bonner Hauptbahnhof, wie Taschendiebe sein Portemonnaie entwendeten. Der Mann hinderte eine Täterin an der Flucht. Durch ein schnelles Eingreifen nahm die Bundespolizei einen weiteren Tatbeteiligten des Diebestrios fest.

Gegen 12 Uhr am Montagmittag eilten Beamte der Bonner Bundespolizei an den Bahnsteig 1 nachdem sie wegen einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen alarmiert worden waren. Eine Gleissperrung veranlasst, trafen sie kurz darauf am Tatort ein. Dort befanden sich ein 59-Jähriger und zwei weitere Personen bosnischer Herkunft (17 und 29 Jahre). Das 59-jährige Opfer gab an, dass die beiden zuvor versucht hatten, ihn beim Einstieg in den Zug zu bestehlen. Als er dies bemerkte, konfrontierte er die Frau. Diese warf seine entwendete Geldbörse während der Auseinandersetzung in das Gleisbett am Bahnsteig. Die Streife stellte zu der festgehaltenen 29-Jährigen einen weiteren 17-jährigen Tatbeteiligten fest. Mittels Videoauswertung überprüften sie den Sachverhalt und konnten den Tathergang nachvollziehen. Die beiden Tatverdächtigen und eine weitere Frau kesselten den Reisenden beim Einstieg in den Zug ein. Während der 17-Jährige den Einstieg staute, griff die 29-Jährige dem Opfer in die Umhängetasche, die Geldbörse sollte anschließend an eine weitere weibliche Person übergeben werden. In diesem Moment bemerkte das Opfer die Tat. Die Beamten nahmen die beiden Beschuldigten fest und leiteten ein beschleunigtes Verfahren wegen Bandendiebstahl ein. Ein Richter oder eine Richterin wird heute über eine Haftunterbringung der beiden entscheiden. Die Bundespolizei ermittelt weiterhin nach der dritten unbekannten Tatverdächtigen.

