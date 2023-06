POL-MFR: (682) Personen tätlich angegriffen und Widerstand geleistet

Fürth (ots) - Am Freitagnachmittag (09.06.2023) stahlen zwei Minderjährige in einem Supermarkt in Fürth Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie für ihre Diebestour den Pkw eines Verwandten genutzt hatten. Gegen 17:15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäfts in der Schwabacher Straße das Duo (12 und 14 Jahre), wie sie diverse Waren in ihren Taschen ...

mehr