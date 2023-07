Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gasthof/Zwei Täter festgenommen

Windeck (ots)

Am Freitagmorgen nahm die Polizei in Windeck-Ehrenhausen zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch fest. Gegen 04:15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sie an einem ehemaligen Gasthof an der Landstraße das Klirren einer Scheibe gehört und Taschenlampenschein gesehen haben. Streifenwagen der Polizeiwache Eitorf und der Polizeiinspektion Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) eilten zum Einsatzort und umstellten das Gebäude. Im Inneren konnte dann eine dunkel gekleidete, männliche Person mit Sturmhaube ausgemacht werden. Nach Ansprache durch die Polizisten, versuchte der Mann zu flüchten, konnte aber kurz darauf mit einem mutmaßlichen Komplizen in Tatortnähe aufgegriffen werden. Die beiden 29 und 18 Jahre alten Männer trugen an den Gasthof adressierte Post, einen Tablet-Computer, fünf Armbanduhren, zwei Parfüm-Flakons und eine Druckluft-Pistole bei sich. Neben der Post konnten auch das Tablet und die Uhren dem Eigentümer des Gasthauses zugeordnet werden. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Experten der Spurensicherung verrichteten ihre Arbeit am Tatort. (Uhl)

