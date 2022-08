Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Ravensburg/ Landkreis Ravensburg (ots)

Rauschgiftfund in Wohnung - Polizei ermittelt gegen 45-Jährigen

Eine größere Menge Amphetamin hat die Polizei am Freitag bei einem 45-Jährigen gefunden. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, nachdem dieser vor einiger Zeit per Post ca. 50 Gramm Amphetamin erhalten sollte. Das Paket fiel in einem Postverteilerzentrum auf und wurde sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe beim Polizeirevier Ravensburg wurde die Wohnung des Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag durchsucht. Dort konnten die Polizisten in verschiedenen Zimmern seiner Wohnung - teils versteckt- insgesamt 180 Gramm Amphetamin sowie eine Kleinmenge Marihuana auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen gegen den 45-Jährige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern noch an.

