Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zivilfahnder nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest

Troisdorf (ots)

Am Freitagmittag (21. Juli) gegen 12:00 Uhr befuhren Zivilfahnder des Rhein-Sieg-Kreises die Franziskastraße in Troisdorf-Oberlar. Dabei fiel ihnen am Straßenrand ein geparktes Fahrzeug auf, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Als sie sich dem PKW näherten, bemerkten sie eine männliche Person auf dem Fahrersitz. Der 25-Jährige war den Beamten aus vorangegangen Einsätzen bekannt. Als der junge Mann die Fahrertür öffnete, konnten die Polizisten Cannabisgeruch wahrnehmen. Der 25-Jährige gab sofort zu, Drogen in seinen Taschen zu haben. In seiner Umhängetasche fanden die Zivilfahnder mehrere, einzeln verpackte Druckverschlusstüten, in denen sich mutmaßlich Drogen befanden. Zudem entdeckten die Beamten im Kofferraum des Autos einen E-Scooter, an dem ein falsches Kennzeichen angebracht war. Der E-Scooter und die Drogen wurden sichergestellt.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, Diebstahls und Kennzeichenmissbrauchs wurde gegen den 25-Jährigen eingeleitet.

Rund 11 Stunden später gegen 23:00 Uhr fiel der junge Mann erneut auf. Die Zivilfahnder bemerkten auf der Agnesstraße in Troisdorf ein Kleinkraftrad, das mit zwei Personen besetzt war und Richtung Franziskastraße fuhr. In der Franziskastraße stand am Fahrbahnrand ein weiteres Kleinkraftrad, mit dem einer der Beiden losfahren wollte.

Als die Beamten sich als Polizisten zu erkennen gaben, versuchte der 25-Jährige mit einem der beiden Roller zu flüchten. In der Hektik stürzte er dabei mit seinem Fahrzeug zu Boden. Unverletzt stand er auf und lief in Richtung Sieglarer Straße davon. Während seiner Flucht zu Fuß stürzte er abermals zu Boden. Daraufhin nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass der Roller, auf dem der 25-Jährige saß, entwendet worden war. Zudem gab der junge Mann an, dass er vor Fahrtantritt Drogen und Alkohol zu sich genommen habe.

In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch weitere Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bei dem zweiten Rollerfahrer, einem 48-jährigen Troisdorfer, stellte sich heraus, dass er ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Versicherungskennzeichen, das an seinem Roller angebracht war, aus dem Jahr 2020 und nicht zugelassen. Beide Kleinkrafträder wurden sichergestellt.

Gegen den 48-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung eingeleitet. Den 25-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und mehreren Verkehrsdelikten. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell