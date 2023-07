Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrerin übersieht E-Scooter

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (27. Juli) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem E-Scooter kollidierte. Gegen 08:45 Uhr fuhr eine 60 Jahre alte Frau aus Hennef mit ihrem Auto aus Richtung Siegfeldstraße kommend auf der Alfred-Keller-Straße. An deren Ende, wollte die Henneferin in den dortigen Kreisverkehr einfahren und ließ zunächst einen anderen Pkw passieren. Als die 60-Jährige dann in den Kreisverkehr einfuhr, stieß sie leicht mit ihrem Golf gegen einen E-Scooter, den sie offenbar übersehen hatte. Der 20-jährige Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht am Steiß. An den beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. Die Golffahrerin erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

