Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 14.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3004. Ein 84-jähriger Fahrer eines Suzuki fuhr hinter einem 34 Jahre alten Fahrer eines Citroen Transporters von Ilmenau in Richtung Manebach, als er mit seinem PKW mit dem Heck des Transporters kollidierte. Infolgedessen wurde der 84-Jährige mit seinem Suzuki in die Leitplanke der Gegenfahrbahn geschleudert, prallte davon ab und überschlug sich anschließend mit seinem Fahrzeug. Der 84 Jahre alte Mann wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Suzuki entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, der Schaden am Citroen schlägt mit ungefähr 4.000 Euro zu Buche. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell