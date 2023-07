Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straßenbahn kollidiert mit Radfahrerin

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagmorgen (28. Juli) kam es zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Bahnübergangs an der Bruno-Werntgen-Straße in Sankt Augustin, bei dem eine 28-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 10:00 Uhr befuhr die 28-jährige Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Fahrrad die Bruno-Werntgen-Straße aus Richtung Kölnstraße kommend in Richtung Parsevalstraße. Nach Zeugenangaben habe die Zweiradfahrerin den Bahnübergang bei geschlossenen Schranken überqueren wollen. Eine einfahrende Straßenbahn kollidierte dabei mit dem Hinterrad der Sankt Augustinerin. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 64-jährige Bahnfahrer aus Troisdorf erlitt einen Schock. Er konnte nach medizinischer Betreuung an der Unfallstelle entlassen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Re)

