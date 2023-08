Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertige E-Bikes aus Schuppen geklaut

Much (ots)

In der Nacht auf Montag (31. Juli) wurden in Much zwei E-Bikes geklaut. Die hochwertigen Fahrräder des Herstellers Canyon standen in einem Schuppen im Garten eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Roßhohn. Am Sonntag (30. Juli) waren die Räder gegen 23:00 Uhr noch im Gartenhaus. Am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer gegen 09:00 Uhr den Diebstahl und verständigten die Polizei. Der oder die unbekannten Täter gelangten offenbar auf das Grundstück und öffneten gewaltsam den Schuppen. Die Räder, ein Grand Canyon:ON 7 in Grün und ein Spectral:ON CF 8 in Schwarz, waren jeweils durch ein Gliederschloss gesichert. Dennoch fehlt von beiden E-Bikes jede Spur. Der Gesamtschaden liegt bei knapp 10.000 Euro. Hinweise zu Tat oder Tätern erbittet die Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

