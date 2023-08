POL-SU: PKW kollidiert mit historischem Wegekreuz - zwei verletzte Personen

Much (ots) - Am Montagabend (31. Juli) kam es in Much zu einem Verkehrsunfall, bei dem der betrunkene Fahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer aus Wiehl fuhr mit seinem Toyota gegen 20:40 Uhr vom Ortsteil Olsberg kommend in Richtung Stompen. An der Einmündung der Landstraße 352 (L352) verlor der 44-Jährige offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte geradeaus über die L352 in eine angrenzende Böschung. ...

