Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Eine schwerverletzte Person nach Frontalzusammenstoß auf K17

Ruppichteroth (ots)

Am 02.08.2023, gegen 20:27, Uhr ereignete sich auf der K17 in Höhe Winterscheider Mühle ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Hennef war mit seinem Fahrzeug auf der K17 in Fahrtrichtung Bröltal unterwegs. In Höhe Winterscheider Mühle geriet er mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort aus geriet der PKW gegen einen entgegenkommenden LKW mit Anhänger. Der 44-jährige LKW-Fahrer aus Erntebrück versuchte noch dem PKW auszuweichen. Den Zusammenprall der Fahrzeuge konnte er jedoch nicht verhindern. Der schwerverletzte Hennefer wurde durch die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Fahrzeug geborgen und anschließend einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K17 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Der PKW wurde zur Klärung der Unfallursache sichergestellt. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt.

(ThoHo)

