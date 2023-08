Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Führerschein nach unsicherer Fahrweise sichergestellt

Much (ots)

Am Mittwochmittag (02. August) gegen 14:30 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin die Landesstraße 312 (L312) aus Richtung Bövingen kommend in Richtung Much. Dabei fiel ihr eine weitere Verkehrsteilnehmerin auf, die mit ihrem Ford nahezu Schrittgeschwindigkeit über die Landesstraße fuhr. Im Kreisverkehr Hauptstraße / Zeithstraße / Danziger Straße blieb die Ford-Fahrerin ohne ersichtlichen Grund stehen. Die Zeugin entschied sich, die 75-jährige Ford-Fahrerin anzusprechen und das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die 75-Jährige setzte jedoch ihre Fahrt in Richtung Niederwahn fort, bis sie schließlich ihr Fahrzeug auf der Hauptstraße (B56) am Straßenrand parkte, ausstieg und wegging. Kurz nachdem die Polizisten am Einsatzort eingetroffen waren, erschien auch die 75-jährige Eitorferin wieder an ihrem Fahrzeug. Mit den Feststellungen der Zeugin konfrontiert, gab die Seniorin an, dass sie ab und zu langsamer fahre, wenn sie sich mit den örtlichen Gegebenheiten nicht auskenne. Da keine weiteren Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit vorlagen, ließen die Beamten die Seniorin weiterfahren. Da die Polizisten in dieselbe Richtung fuhren, beobachteten sie am nächsten Kreisverkehr Hauptstraße / Marienfelder Straße, wie die 75-Jährige entgegengesetzt ihrer Fahrtrichtung in die Marienfelder Straße abbog. Entgegenkommende Fahrzeug mussten teilweise auf ein angrenzendes Tankstellengelände ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Polizisten hielten die Eitorferin umgehend an. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr Führerschein zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ein Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde gefertigt. Die Beamten brachten die Seniorin nach Hause. (Re)

