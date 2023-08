Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 47-Jähriger niedergeschlagen und schwer verletzt

Windeck (ots)

Bereits am letzten Sonntag (30. Juli) kam es zu einem Überfall auf einen 47-jährigen Mann aus dem Oberbergischen Kreis. Der Mann hatte über eine Dating-App eine Person kennengelernt und sich gegen 02.30 Uhr auf dem REWE Parkplatz in Windeck-Dattenfeld mit dem Unbekannten getroffen. Der junge Mann stieg zu dem Geschädigten in den Wagen und schlug nach einem kurzen Gespräch vor, zusammen an einen anderen Ort zu fahren. Gemeinsam ist man in das Gewerbegebiet Dattenfeld gefahren. Dort stieg der 47-Jährige aus seinem Auto und wurde unvermittelt bewusstlos geschlagen.

Ob er von dem Unbekannten oder durch eine weitere Person niedergeschlagen wurde, konnte der Geschädigte nicht sagen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Als er wieder bei Bewusstsein war, stieg er in seinen PKW, ein weißer Mazda SUV, und fuhr zu seiner Wohnung. Dort alarmierte er den Rettungsdienst, weil es ihm gesundheitlich immer schlechter ging. Er kam mit dem Verdacht einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus und wurde zunächst stationär aufgenommen.

Der unbekannte Mann, mit dem sich das Opfer getroffen hatte, kann von ihm lediglich als circa 20-Jähriger mit Kapuzenoberteil beschrieben werden. Eine weitere Beschreibung konnte der 47-Jährige bislang nicht abgeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Angriff stehen könnten? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

