POL-SE: Prisdorf - Unbekannte stehlen Schmuck bei Einschleichdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (11.09.2023) ist es gegen 05.40 Uhr zu zwei Einbrüchen in Telefongeschäfte in der Bad Segeberger Innenstadt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich fünf männliche und dunkel gekleidete Jugendliche gewaltsam Zugang zu zwei Handy-Shops in der Kirchstraße. Hierbei erbeuteten sie zahlreiche Mobiltelefone und flüchteten ...

