POL-DN: Einbruch in Imbiss im Brückenkopf-Park

Jülich (ots)

In der Nacht vom 25.10.2023 auf den 26.10.2023 brachen Unbekannte in den Parkimbiss ein und entwendeten Getränke und eine Kakaomaschine. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 08:00 Uhr am Donnerstag bemerkte ein Mitarbeiter, dass das Zufahrtstor in Richtung Niersteiner Weg aufgebrochen worden war. Kurz darauf stellte er fest, dass es einen Einbruch in den Imbiss gegeben hatte und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass das Vorhängeschloss der Imbissbude auf dem Parkgelände gewaltvoll geöffnet wurde. Der oder die Täter hatten Getränke und eine Kakaomaschine entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, eingrenzen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden

