Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch im Imbiss

Sömmerda (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde in der Sömmerdaer Bahnhofstraße in einen Kiosk eingebrochen. Dabei verschwanden zwei Ventilatoren sowie mehrere Getränke. Außerdem wurde ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursacht. Ermittlungen führten die Polizei zu einem 37-jährigen Mann. Im Zuge angeordneter Durchsuchungsmaßnahmen, wurde in der Wohnung des Tatverdächtigen das Beutegut sowie eine kleine Menge Drogen und ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker aufgefunden. In der Wohnung einer 37-jährigen Frau stießen die Beamten auf verschiedene Drogen sowie mehrere hundert Euro Bargeld und Handys. Die Polizei stellte alle Gegenstände sowie die Drogen und das Bargeld sicher und erstattete gegen die beiden Personen entsprechende Strafanzeigen. (JN)

