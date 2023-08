LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Sömmerda (ots) - Eine 55-jährige Frau vergaß am Dienstagnachmittag ihr Auto zu verschließen. Dies wurde ihr zum Verhängnis. Ein Dieb wurde auf den Wagen aufmerksam, der in der Straße "Am Rothenbach" in Sömmerda parkte. Der Täter öffnete das Auto und stahl eine Handtasche mit verschiedenen Schlüsseln. Erst gegen 18:00 Uhr wurde die Eigentümerin auf den Diebstahl aufmerksam. Zu dieser Zeit war der Täter bereits spurlos mit der Tasche verschwunden. (JN) Rückfragen ...

