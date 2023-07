Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Lippstadt-Bad Waldliesborn (ots)

In der vergangenen Nacht brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Ostlandstraße ein. Gegen 03.23 Uhr wurde zunächst eine Außentür gewaltsam geöffnet, um sich Zugang zum Verkaufsraum zu verschaffen. Dort angelangt entwendeten die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Einer der Täter hatte einen kräftigen Körperbau und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Trainingshose und weißen Sneakers. Der andere Täter hatte einen schlanken Körperbau und war bekleidet mit einem dunkelbauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Trainingshose und grünen Sneakers. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (bs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell