Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzter Harley-Davidson-Fahrer

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 30.06.2023, gegen 21.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Erwitter Straße in Lippstadt. Der 43-jährige Fahrer eines VW Golf aus Hamm beabsichtigte aus der Ebertstraße kommen nach links in die Erwitter Straße einzufahren. Dabei übersah er einen von links auf der vorfahrtberechtigten Erwitter Straße stadteinwärts fahrenden 22-jährigen Lippstädter, der auf einem Motorrad der Marke Harley-Davidson unterwegs war. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Pkw und einen anschließenden Sturz nicht verhindern. In einer ersten Einlassung gegenüber der Polizei vor Ort gab der Pkw-Fahrer an, dass er in der einsetzenden Dämmerung das Motorrad übersehen habe. Der Motorradfahrer konnte am Unfallort ebenfalls von der Polizei befragt werden. Anschließend wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 13.000,- Euro.

