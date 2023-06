Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Pkw

Soest - Ostönnen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr, wurde am Pieperberg an einem VW-Transporter die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Pkw wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Wer kann der Polizei Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Die Polizei ist unter der Telefonnummer 02921-91000 erreichbar. (ja)

