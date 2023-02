POL-GT: Fünfstelliger Geldbetrag nach intensiver polizeilichen Ermittlungsarbeit wieder ausgehändigt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Donnerstagvormittag (02.02., 11.40 Uhr) über einen Brand in einer Tiefgarage an der Eickhoffstraße informiert. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Gütersloh übernahm nach dem Eintreffen sofortige Löschmaßnahmen in dem Parkhaus unterhalb des Kolbeplatzes. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Tiefgarage sowie ein angrenzendes ...

mehr