POL-GT: Polizei Gütersloh noch bis Sonntag auf der Baumesse in Rheda-Wiedenbrück vertreten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitag (03.02.) und Sonntag (05.02.) ist die Kreispolizeibehörde Gütersloh gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Gütersloh auf der Baumesse im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück in Sachen Einbruchprävention vertreten.

Zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr können Sie nicht nur unsere technischen Sicherheitsberater Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter), sondern auch zahlreiche fachkundige Beamtinnen und Beamte der Polizei ansprechen und sich umfangreich zum Thema Einbruchschutz betraten lassen. Über eine allgemeine Beratung vor Ort hinaus, gibt es auch die Möglichkeit einen Termin für eine persönliche Beratung in den eigenen Wohnräumen zu vereinbaren. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Sie sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen einen Einbruch zu schützen. Einen positiven Nebeneffekt kann hierbei der Erhalt einer "Präventionsplakette" haben. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei erstellten Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer eine solche Plakette und einzelne Hausratsversicherungen gewähren damit unter Umständen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Zum Auftakt der Messe begrüßten Landtagspräsident André Kuper und Landrat Sven-Georg Adenauer interessierte Besucherinnen und Besucher an dem Stand in den Messehallen. Informationen zu der Schutzgemeinschaft Gütersloh finden Sie hier: https://www.zuhause-sicher.de/partner/handwerksorganisation/kh-guetersloh/

Bild (v.l.n.r.): Regierungsbeschäftigter Uwe Arlitt, Alexander Kostka (Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld), Polizeioberkommissarin Stefanie Bastian, Landrat Sven-Georg Adenauer, Landtagspräsident von NRW André Kuper und Kriminalhauptkommissar Guido Baratella.

