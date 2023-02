POL-GT: Tiefgaragenbrand am Kolbeplatz - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Werther/ Westf. (MK) - Bei einem Polizeieinsatz am Zentralen Busbahnhof in Werther leisteten ein 22-Jähriger sowie eine 19-Jährige in der vergangenen Mittwochnacht (01.02., 00.20 Uhr) erheblichen Widerstand und verletzten einen Beamten leicht. Zuvor wurden die Beamten durch Zeugen verständigt, als sich drei Personen in einer Radstation am ZOB ...

mehr