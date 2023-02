Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand am ZOB in Werther - ein Beamter leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Werther/ Westf. (MK) - Bei einem Polizeieinsatz am Zentralen Busbahnhof in Werther leisteten ein 22-Jähriger sowie eine 19-Jährige in der vergangenen Mittwochnacht (01.02., 00.20 Uhr) erheblichen Widerstand und verletzten einen Beamten leicht.

Zuvor wurden die Beamten durch Zeugen verständigt, als sich drei Personen in einer Radstation am ZOB lautstark aufhielten und den Angaben nach randalierten. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort auf zwei 31- und 22-jährige Männer sowie eine 19-jährige Frau. Alle drei wohnhaft im niedersächsischen Hülsede. Die Personen waren deutlich alkoholisiert. Da keine Beschädigungen an der Radstation festzustellen waren, erhielten die drei nach der Kontrolle zunächst einen Platzverweis und wurden angewiesen sich weiterhin ruhig zu verhalten.

Kurze Zeit später mussten die Beamten ein zweites Mal anrücken. Abermals schrieen insbesondere der 22-Jährige sowie die 19-Jährige lautstark und schlugen zudem auf die Verglasung einer Bushaltestelle ein. Der 31-Jährige war nicht mehr vor Ort. Die beiden Übriggebliebenen verhielten sich den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv und hatten starke Stimmungsschwankungen. Für die Polizeikräfte entstand der Eindruck, dass beide über die Alkoholisierung hinaus auch unter Drogeneinfluss standen. Erneuten Platzverweisen kamen beide nicht nach. Die Beamten entschieden, beide Personen in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leisteten der 22-Jährige sowie auch die 19-Jährige erheblichen Widerstand durch spucken und treten. Beide wurden mit Handfesseln fixiert und in das Polizeigewahrsam in Gütersloh gefahren. Bei der Fixierung wurde ein Beamter leicht verletzt.

Während der Fahrt zur Dienststelle eskalierte der 22-Jährige erneut und trat nach der fahrzeugführenden Beamtin. Die Fahrt musste daraufhin unterbrochen werden und der 22-Jährige mit Hilfe weiterer Unterstützungskräfte erneut fixiert werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde sowohl dem 22-Jährigen, als auch der 19-Jährigen eine Blutprobe in einem Gütersloher Klinikum entnommen. Darüber hinaus veranlasste ein Mitarbeiter des Ordnungsamts Gütersloh für beide die Aufnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten jeweilige Strafverfahren wegen der Widerstände ein.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell