POL-GT: Feuer in Einfamilienhaus am Dienstagabend

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag (31.01., 14.05 Uhr) über ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Knickweg informiert. Das Feuer brach in der Küche einer Erdgeschosswohnung aus. Möglicherweise ist ein defektes Küchengerät ursächlich für den Brand. Die Flammen wurden durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Die Bewohner der Wohnung, eine 27-jährige Frau und ihr einjähriger Sohn, wurden vorsorglich in ein ...

