POL-GT: Unbekannter droht Tankstellenkassiererin und erbeutet Bargeld

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MS) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beteiligt sich am bundesweiten Girls´ Day am 27.04.2023. Zehn Mädchen erhalten einen Tag lang interessante Einblicke in den vielseitigen Polizeiberuf. Der Girls´ Day der Polizei Gütersloh findet ab 09:00 Uhr in der Herzebrocker Straße 142 in Gütersloh statt. Die Schülerinnen lernen verschiedene Arbeitsbereiche der Polizei kennen. Unter ...

