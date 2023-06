Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Erwitte - Bad Westernkotten (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 14:15 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus auf der Weringhauser Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst die Schließzylinder der Hauseingangstür und die Kellertür aufzubohren. Als der Versuch misslang, nahmen sie sich aus der offenen Garage eine Kettensäge und sägten ein Loch in die Kellertür. Über das Loch gelangten sie schließlich in das Haus und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubläden. Welche Gegenstände fehlen wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort zur Spurensicherung. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02943-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

