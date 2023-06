POL-SO: Einbruch

Werl - Büderich (ots) - In der Zeit zwischen dem 28. Juni, 11:00 Uhr und dem 29. Juni, 14:15 Uhr, wurde in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gebäudes auf der Büdericher Bundesstraße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter entfernten ein Blechelement aus der Lagerhallenwand, um sich Zutritt zu verschaffen. In der Halle stand ein unverschlossener Traktor aus dem zwei Displays und das GPS-Steuergerät entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen ...

