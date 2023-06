Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baumarkt

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:55 Uhr, wurde in einen Baumarkt auf dem Senator-Schwartz-Ring eingebrochen. Ein Zeuge meldete verdächtige Geräusche aus Richtung des Baumarkts. Er konnte beobachten, wie eine männliche Person über einen Zaun von dem Gelände auf den angrenzenden Parkplatz eines Restaurants kletterte und zu Fuß flüchtete. Kurze Zeit später fuhr ein schwarzer Pkw mit einer weiteren Person auf den Parkplatz. Der Pkw fuhr rückwärts auf zwei schwarze Plastiktüten im Bereich des Zauns zu. In den Tüten befand sich mutmaßlich Diebesgut aus dem Baumarkt. Als der Zeuge die Person ansprach, flüchtete er mit seinem Pkw. Die Polizei leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Schließlich konnte im Stadtgebiet ein verdächtiger schwarzer Pkw mit einem polnischen Kennzeichen angetroffen und überprüft werden. In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen im Alter von 20, 29, 31 (derzeit in Soest lebend) und 34 Jahren (aus Altena). Im Fahrzeug wurde originalverpacktes Gartenwerkzeug, verschiedene Waffen und diverses Werkzeug aufgefunden. Einer der Männer hatte ein Klappmesser im Hosenbund. Da die vier Männer im dringenden Tatverdacht des Bandendiebstahls stehen, wurden sie vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurden entsprechende Strafverfahren wegen den Verstößen gegen das Waffengesetzt eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell