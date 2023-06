POL-SO: Schwer verletzt nach E-Scooter Sturz

Werl (ots) - Am gestrigen Dienstag ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Auffahrunfall an der Kreuzung Wickeder Straße/L969. Ein 30-jähriger und ein 56-jährigen Werler befuhren hintereinander die Wickeder Straße in Fahrtrichtung Werl. An der Kreuzung angekommen, mussten beide an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Der 56-jährige GMC-Fahrer löste die Bremse seines Automatikfahrzeugs, obwohl der 30-jährige Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug noch stand. Der ...

mehr