Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überholmanöver endet mit mehreren Verletzten

Möhnesee - Wippringsen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es, um 11:50 Uhr, auf dem Haarweg in Höhe des Daimlerwegs zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 18-jähriger Werler war mit seinem Daimler auf dem Haarweg in Richtung Echtrop unterwegs. Vor ihm hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, da ein Mähdrescher mit geringer Geschwindigkeit vorausfuhr. Im Kurvenbereich beabsichtigte der 18-Jährige die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Lkw. Der 28-jährige Lkw-Fahrer aus Bestwig, konnte trotz eines Ausweichmanövers, einen Frontalzusammenstoß mit dem Daimler nicht verhindern. Durch den Aufprall verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet selber in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Lkw-Fahrer mit einer 30-jährigen Seat-Fahrerin aus Warstein. Der Lkw kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Der Seat drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und wurde in den Grünstreifen geschleudert. Bei dem Unfall verletzten sich der 18-Jährige und die 30-Jährige leicht. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft ordnetet die Beschlagnahme des Führerscheins an. Da eine größere Menge Betriebsstoffe ausliefen blieb der Haarweg für die Dauer der Reinigung und die Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt. (ja)

