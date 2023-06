Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet

Möhnesee - Berlingsen (ots)

Am 28. Juni, um 12:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Haarweg/Berlingser Weg ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Arnsberger befuhr mit seinem Fiat den Berlingser Weg in Richtung Berlingsen. An der Kreuzung angekommen, beabsichtigte er nach links auf den Haarweg einzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Renault. Beide konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall drehte sich der Fiat auf das Fahrzeugdach und der Renault kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 59-jährige Renault-Fahrer vom Möhnesee, wurde nach einer medizinischen Versorgung am Unfallort nach Hause entlassen. (ja)

