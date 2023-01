POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 22.01.2023

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbruch in Firma Am 20.01.2023, um 05.09 Uhr, brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Firmengebäudes in der Oldenburger Straße in Delmenhorst auf. Ein Anwohner hörte verdächtige Geräusche und informierte die Polizei, die wenige Minuten später vor Ort eintraf. Die Täter waren jedoch bereits unerkannt entkommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. ...

