Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld - 2 Frauen nach Verkehrsunfall verletzt - Pkw Fahrer flüchtet

Bielefeld (ots)

(Orl)Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gg. 03:30 Uhr, wurden eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters und eine 24-jährige Fußgängerin auf der Kreuzung Turnerstraße / Nikolaus-Dürkopp-Straße verletzt. Der unfallverursachende Pkw Fahrer entfernte sich nach kurzem Halt am Unfallort von der Unfallstelle. Der flüchtige schwarze Pkw Audi, Limousine, befuhr die Turner Straße stadtauswärts und beachtete nicht das Rotlicht an der Kreuzung. Die 26-jährige Bielefelderin bremste den E-Scooter und kam zu Fall. Dabei fiel sie auf die 24-jährige Fußgängerin aus Bielefeld. Beide querten die Turnerstraße bei Grünlicht für die Radfahrer-/Fußgängerfurt. Die Fußgängerin wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort schwer verletzt mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw hielt kurz an der Unfallstelle an. In dem schwarzen Audi konnten der Fahrer, ein Beifahrer sowie mindestens eine weitere männliche Person auf dem Rücksitz erkannt werden. Anschließend entfernte sich der Pkw Fahrer vom Unfallort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern und den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand leichter Sachschaden. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw sowie den Insassen bitte an die Polizei in Bielefeld, 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell