POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 329 vom 29.11.2022

Hückelhoven-Baal (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montagabend (28. November), 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen (29. November), 04.25 Uhr, drangen Unbekannte nach Manipulation am Türschloss in einen PKW ein, der in der Straße Am Königsberg abgestellt war. Aus dem Fuß- und Motorraum bauten die Täter Fahrzeugteile, vermutlich Steuergeräte, aus. Diese stahlen sie. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

