Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden in Erfurt am Mittwoch sechs Personen verletzt. Ein BMW und ein Audi waren gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Triftstraße/Stollbergstraße zusammengestoßen. Beide Autos wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Sechs Insassen im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden leicht verletzt. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die verletzten Personen zu behandeln. Die genauen Unfallumstände sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell