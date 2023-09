Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Im Rausch und ohne Führerschein Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Offenbar alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis verursachte ein 52-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen, 9. September, einen Verkehrsunfall im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 52 Jahre alte Autofahrer gegen 4 Uhr mit einem Ford auf der Kistnerstraße in Richtung Osten unterwegs. Beim Abbiegen auf die Hafenstraße übersah der Mann hier den in Richtung Süden fahrenden Pkw eines 23-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei stellten schnell fest: Der Verursacher des Zusammenstoßes stand zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Auch ein Medikamentenmissbrauch konnte nicht ausgeschlossen werden. Zu allem Überfluss gestand der Fahrer dann noch, auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis zu sein. Ein Versicherungsschutz bestand für das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt ebenfalls nicht.

Der Unfallfahrer musste im Anschluss die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Wache begleiten.

Ihn erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell